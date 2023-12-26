عاجل.. كمية كبيرة من الكوكايين والأسلحة.. ضربة استباقية لتجار السموم بالرياض

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نفذت الفرق المختصة بوزارة الداخلية حملة مداهمة لتجار السموم بشكل مفاجئ، وتم إلقاء القبض على شخصين، قاموا بترويج المخدرات في الرياض.
حملة تباغت تجار السموم بالرياضوأظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة رجال الأمن، المكان الذي يتواجد فيه المروجون، وتم ضبط خزنة يوجد بها أسلحة وكميات كبيرة من مادة الكوكايين والمخدرات والأقراص المخدرة.
وقالت الداخلية إن إدارة التحريات والبحث الجنائي لشرطة الرياض، قبضت على شخصين، تورطوا في ترويج المخدرات واتخذوا إحدى الشقق السكنية وكرًا لهم.
وأضافت أنه تم ضبط ما يقارب من 700 جرام من مادة الكوكايين والشبو والحشيش وأقراص خاضعة للرقابة الطبية وأسلحة نارية وذخيرة حية بالإضافة إلى مبلغ مالي.
كما أضافت الداخلية، أنهم استخدموا السيارات وقاموا بتحويلها إلى مستودع لتخزين المخدرات.
حملات أخرى في عدة مناطق:
وظاستمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
ففي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
وفي الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي منطقة الجوف، قبضت دوريات الأمن على مواطن في مدينة سكاكا لترويجه مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
December 25, 2023