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الإطاحة بشخص في منطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

القبض على 5 مقيمين:


في وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة داخل موقع مهجور وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، حاول أحدهم الفرار بالمضبوطات داخل حقيبة.

جهة الاختصاص:


وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

منطقة جازان:


وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأوضحت أنه تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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