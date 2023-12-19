الإطاحة بشخص في الجوف لترويجه 60 ألف قرص مخدر

أ أ

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه 60 ألف قرض من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اضافة اعلان



حرس الحدود يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر بالدائر



ضبط كمية ضخمة من المخدر بجازان



الإبلاغ عن عمليات التهريب



في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.كما يمكن الإبلاغ على رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.اخترنا لك أهم الموضوعات المهمةاخترنا لك هذه الموضوعات المهمة