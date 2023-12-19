الإطاحة بشخص في الجوف لترويجه 60 ألف قرص مخدر

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه 60 ألف قرض من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
حرس الحدود يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر بالدائر
في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ضبط كمية ضخمة من المخدر بجازان
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الإبلاغ عن عمليات التهريب
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
كما يمكن الإبلاغ على رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
📹| #مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه (60,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/Keu53zHiFx— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) December 19, 2023
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