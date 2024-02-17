السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قبل أو بعد يوم التأسيس.. موعد إيداع الدعم السكني

الدعم السكني - دعم - سكني
الدعم السكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن موعد إيداع الدعم السكني.اضافة اعلان

موعد إيداع الدعم السكني:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر قبل يوم التأسيس أو بعده؟ ".
وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد بما أن يوم 24 يوافق السبت سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد الموافق 25 فبراير إلى يومين عمل كحد أقصى".

إيداع الدعم السكني:


وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.
وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.

يوم التأسيس:


يذكر أن يوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.
و في 27 يناير 2022 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.
 ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً للمعطيات التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.

اقرأ أيضا

أمطار ليلية.. شاهد بردية كثيفة وتاريخية بمنطقة حائل

وصية من إمام المسجد النبوي لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة.. تعرف عليها

عاجل.. أهم 10.. موعد إجازة يوم التأسيس للموظفين والإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ

غرامة تصل 10 آلاف ريال في انتظارهم.. الإطاحة بـ14 مخالفا لارتكابهم هذه الجريمة

السبت 7 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5:05 م الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص والحكومي

طلاب يوم التأسيس 12:43 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

بحزمة من البرامج.. مدارس الرياض تحتفي بيوم التأسيس (فيديو)

الصندوق العقاري 3:00 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن إيقاف الدعم حال إعادة الجدولة

سكني 12:35 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

هل يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة من الدعم السكني؟