عاجل.. قبل أو بعد يوم التأسيس.. موعد إيداع الدعم السكني

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد المواطنين يتساءل فيه عن موعد إيداع الدعم السكني.



موعد إيداع الدعم السكني:

إيداع الدعم السكني:

يوم التأسيس:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر قبل يوم التأسيس أو بعده؟ ".وجاء الرد من عناية المستفيدين :"عزيزي المستفيد بما أن يوم 24 يوافق السبت سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الأحد الموافق 25 فبراير إلى يومين عمل كحد أقصى".وفي وقت سابق أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024.يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 965 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح العقود التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة.وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2024 بلغ نحو 55.9 مليار ريال.يذكر أن يوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام.و في 27 يناير 2022 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقاً للمعطيات التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده.