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بحزمة من البرامج.. مدارس الرياض تحتفي بيوم التأسيس (فيديو)

طلاب يوم التأسيس
الطلاب بحتفلون بيوم التأسيس
أ أ
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تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر.اضافة اعلان
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.

برامج احتفالية على مستوى مدارس الرياض

وقال مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض، الدكتور أنور أبو عباة في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "نحن نحتفي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيوم التأسيس، عبر حزمة من البرامج على مستوى مدارس المنطقة".
وأضاف أن "أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة يحتفون هذا الأسبوع بيوم التأسيس، في ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون".
وأشار إلى أن العديد من الفعاليات والبرامج تشهدها المدارس التابعة لتعليم الرياض، رياض الأطفال، الابتدائية، الطفولة المبكرة، المتوسطة، والثانوية، وأيضًا طلاب التعليم المستمر، والتربية الخاصة، وكافة الفئات التعليمية ، والمجتمع التعليمي، وأولياء الأمور يحتفلون بيوم التأسيس. 


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