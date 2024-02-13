عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين بشأن إيقاف الدعم حال إعادة الجدولة

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.



إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:

توضيح من الصندوق العقاري بسبب توقف إحدى الدفعات:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة..سعدنا بتواصلك".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين أيضا، على استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر عن سبب تعطل إحدى دفاعاته المالية.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسار لخدمة العناية بالمستفيدين يقول فيه : " لدي مشكلة ما عرفت أحلها ألحقت بي أذى كبيرا رفضوا إعطائي الدفعة بسبب تجاوز المدة".وأوضح أن السبب كان في تجاوز المدة عدم وجود الصك والسبب الرئيسي الوزارة وزارة الإسكان لم تفرز الصكوك إلا بعد ثلاث سنوات مما عطل الدفعة الأخيرة ولم أستلم دفعة مرحلة رهن الصك.. وين أتوجه ووش الحل".وجاءه الرد: "عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة "36 شهرا".. ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها".