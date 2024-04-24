إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين.. في هذا الموعد

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كشفت وزارة التعليم، عن موعد إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين.





إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين



حركة النقل الداخلي للمعلمين 2024



كيف يتم المفاضلة بين للمعلمين في عملية النقل الداخلي؟



وأوضحت أنه من المقرر أن يتم غلق النقل الداخلي بتاريخ 16/10/1445هـ.وبينت أنها سوف تفاضل بين جميع الأشخاص المتقدمين وهذا طبقًا إلى نوع المؤهل وكذلك مرحلته، وهذا حسب الآتي في القانون الخاص بالنقل عبر نظام نور، حيث ستبدأ المفاضلة مع مباشرة العمل بالشهر والسنة أيضًا ثم طرح الأيام التي غابها المعلم دون عذر.وأكدت أنه سيتم رصد الغياب الخاص بالمعلم بنوعيه وذلك اعتبارًا من 26 محرم 1445 هـ وحتى تاريخ 9/10/1445 هـ، وسيتم أخذ اعتبارات أخرى سوف نقوم بذكرها في الأسفل.ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإعلان النتيجة بحركة النقل الداخلي وذلك في الفترة من 8/11/1445 هـ حتى 12/11/1445 هـ، ثم تقوم الوزارة بعدها بفتح التقديم على الاعتراض وذلك بعد 3 أيام بعد أن يتم إعلان النتيجة.وأعلنت الوزارة أن عملية النقل ستتم على مرحلتين، الأولى تكون على حسب النوع الخاص بالمؤهل وكذلك مرحلة المؤهل، والثانية تكون متضمنة إلى مرحلة المفاضلة وتتم كالتالي:-التاريخ الخاص بالعمل بكل من الشهر والسنة في التعليم، ثم يتم طرح عدد أيام الغياب وذلك بدون عذر، ويتم رصد حالات الغياب وذلك من تاريخ 26 من شهر محرم 1445هـ الى 9/10/1445 هـ.ونوهت إلى أنه في حالة حدوث تساوي يتم المفاضلة وفقًا إلى مجموع الحساب الخاص بالأوزان التي تم اعتمادها وهي كالتالي:- المعدل التراكمي، معدل الغياب، الدرجة الخاص بالأداء في العام الماضي عام التخرج.- سوف يتم التأكد من صحة ودقة بياناتك وتقسيم القطاعات لشرائح "كبرى وصغرى".