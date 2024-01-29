عاجل.. عبر منفذ البطحاء .. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة بحيلة ماكرة في مركبة

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 49.598 كيلوجرامًا من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. اضافة اعلان





مخبأة بحيلة ماكرة داخل مركبة:

