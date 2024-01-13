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عاجل.. إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك.. تعرف على الشروط

جمارك
أمتعة
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تنص الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الرسوم الجمركية التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.اضافة اعلان

إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المستعملة من الجمارك:



كما تنص أيضا على إعفاء الأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة، بشرط:
1-أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي.
2- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء مع تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة.
3-  أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.
4- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية.
5-  إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

إعفاء العينات التجارية:


وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياض" تعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً لخمسة شروط، أولها:
1-ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) ريال وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية.
2- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه.
3- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
4- ألا تكون العينات معدّة للبيع.
5-  ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

المادة الـ45 من الضوابط:



وبحسب المادة الـ45 من الضوابط، تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
 ووفقاً للمادة الـ43 تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

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