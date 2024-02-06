عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس
الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن
أعمالهم.
سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطقوأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة تتهيأ، بمشيئة
الله تعالى، لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من
مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
تكون الضباب على 8 مناطقولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك
المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
كتلة باردة على معظم المناطقوتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ،
حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا
الأسبوع بمشيئة الله تعالى.
وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.