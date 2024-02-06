عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للعمال: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن أعمالهم. اضافة اعلان





سحب ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق



تكون الضباب على 8 مناطق







كتلة باردة على معظم المناطق



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة تتهيأ، بمشيئة الله تعالى، لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.وتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى.وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.