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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق

استقرار الطقس
طقس مستقر ودافئ
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من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا.

استقرار ودفء بمعظم المناطقاضافة اعلان

بينما يكون دافئاً على سواحل البحر الأحمر وفي منطقة تهامة في جنوب غرب وغرب المملكة.
وقال خبير الطقس، عبد الله الحربي: "حالة جوية من الغد إن شاء الله تشمل شمال الجوف وأجزاء من سواحل المدينة ومكة وعسير وجازان".
وأضاف على حسابه بمنصة "إكس": "وتميل لبعض مناطق تهامة بشكل محدود ومتفاوت، وأفضل الحالة في رابغ وشمال جدة وطريف والقريات، وبإذن الله الواقع أفضل".

أمطار على مكة والمدينة

وتتكاثر كميات من السحب في بشكل محلي، في أجزاء من محدودة من جنوب غرب المملكة.
وتتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ضباب على الشرقية

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.


طقس بارد مساءً

أما في ساعات الليل يكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد بوجه عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على معظم المناطق.

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