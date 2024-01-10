عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق

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من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء،
بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا.
استقرار ودفء بمعظم المناطقبينما يكون
دافئاً على سواحل البحر الأحمر وفي منطقة تهامة في جنوب غرب وغرب المملكة.
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وقال خبير الطقس، عبد الله الحربي: "حالة جوية من الغد إن شاء الله تشمل شمال الجوف وأجزاء من سواحل المدينة ومكة وعسير وجازان".
وأضاف على حسابه بمنصة "إكس": "وتميل لبعض مناطق تهامة بشكل محدود ومتفاوت، وأفضل الحالة في رابغ وشمال جدة وطريف والقريات، وبإذن الله الواقع أفضل".
بمشيئة الله حالة جويه من الغد ان شاء الله تشمل شمال الجوف واجزاء من سواحل المدينه ومكه وعسير وجازان وتميل لبعض مناطق تهامه بشكل محدود ومتفاوت وافضل الحاله في رابغ وشمال جده وطريف والقريات وباذن الله الواقع افضل الخريطه تراكم المطر ٦٠ ساعه قادمه pic.twitter.com/qgU0KMgSRd— عبدالله الحربي (@alamattaqs) January 9, 2024
أمطار على مكة والمدينةوتتكاثر كميات من السحب في بشكل محلي، في أجزاء من
محدودة من جنوب غرب المملكة.
وتتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة.