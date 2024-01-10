عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للعمال قبل مغادرة المنزل: مستقر بمعظم المناطق

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من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا.





استقرار ودفء بمعظم المناطق اضافة اعلان



بمشيئة الله حالة جويه من الغد ان شاء الله تشمل شمال الجوف واجزاء من سواحل المدينه ومكه وعسير وجازان وتميل لبعض مناطق تهامه بشكل محدود ومتفاوت وافضل الحاله في رابغ وشمال جده وطريف والقريات وباذن الله الواقع افضل الخريطه تراكم المطر ٦٠ ساعه قادمه pic.twitter.com/qgU0KMgSRd January 9, 2024

أمطار على مكة والمدينة



ضباب على الشرقية



طقس بارد مساءً



بينما يكون دافئاً على سواحل البحر الأحمر وفي منطقة تهامة في جنوب غرب وغرب المملكة.وقال خبير الطقس، عبد الله الحربي: "حالة جوية من الغد إن شاء الله تشمل شمال الجوف وأجزاء من سواحل المدينة ومكة وعسير وجازان".وأضاف على حسابه بمنصة "إكس": "وتميل لبعض مناطق تهامة بشكل محدود ومتفاوت، وأفضل الحالة في رابغ وشمال جدة وطريف والقريات، وبإذن الله الواقع أفضل".وتتكاثر كميات من السحب في بشكل محلي، في أجزاء من محدودة من جنوب غرب المملكة.وتتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة.ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.أما في ساعات الليل يكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد بوجه عام، ومعتدلاً في سواحل البحر الأحمر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على معظم المناطق.