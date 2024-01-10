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توقعات "الأرصاد": طقس مستقر على معظم المناطق وأمطار بمكة والمدينة

طقس مستقر
طقس مستقر على معظم المناطق بالمملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار على مكة والمدينة

وأضاف المركز، أن الفرصة تتهيأ هطول أمطار خفيفة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ضباب على الشرقية

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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