عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار وسيول.. دفئوا أنفسكم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأحد، للطلاب في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة دروسهم.





أمطار رعدية وسيول على 7 مناطق







انخفاض في درجات الحرارة



تكون الضباب على أجزاء من بعض المناطق







سحب ركامية رعدية



حالة مطرية لعدة أيام



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.كما يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.وترصد آخر صور للأقمار الاصطناعية تواجد كميات كبير من السحب الركامية الرعدية في سماء القطاع الشرقي من المملكة، وفقًا لـ"طقس العرب".وتشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير نشاط السحب الركامية الرعدية على هذه المناطق خلال الساعات القليلة القادمة.ومن جهته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة والخليج.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ، بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وتستمر لعدة أيام.وبين أن نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران، تمتد نواحي مناطق المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل.وأشار إلى أن بداية الحالة المطرية من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية، والجنوبية الغربية، ووسط الغربية، ثم تتوسع ناحية المناطق الأخرى.وتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع فرصة أمطار ديمية وشتوية، وأحيانًا غزيرة في أماكن متفرقة، وحبات برد مع رياح متفاوتة السرعة.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.