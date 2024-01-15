عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين.. ضباب وبرد وصقيع

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من المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الاثنين، بمشيئة
الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
زيادة البرد والصقيعويقول خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم
الاثنين 3 من رجب 1445هـ، الموافق 15 من يناير 2024م، "هو بداية
"الشبط"، والنجم الأول من الشبط هو النعائم، وأيامه 13 يومًا".
ويضيف الحصيني، "ويزداد في الشبط البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم أين المشمرون؟" كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 14, 2024
تابع #الشبط
2- النجم الأول من الشبط هو النعائم
أ - بدايته الاثنين 3 رجب 1445هـ
ب - أيامه 13 يوماً
ت - يزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم… pic.twitter.com/1cvjriaUYy