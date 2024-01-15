عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين.. ضباب وبرد وصقيع

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من المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

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زيادة البرد والصقيع





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2- النجم الأول من الشبط هو النعائم

أ - بدايته الاثنين 3 رجب 1445هـ

ب - أيامه 13 يوماً

ت - يزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم… اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آلهتابع #الشبط 2- النجم الأول من الشبط هو النعائمأ - بدايته الاثنين 3 رجب 1445هـب - أيامه 13 يوماًت - يزداد فيه البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم وقصر النهار للصائم… pic.twitter.com/1cvjriaUYy January 14, 2024

ضباب على 3 مناطق



ويقول خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين 3 من رجب 1445هـ، الموافق 15 من يناير 2024م، "هو بداية "الشبط"، والنجم الأول من الشبط هو النعائم، وأيامه 13 يومًا".ويضيف الحصيني، "ويزداد في الشبط البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم أين المشمرون؟" كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.