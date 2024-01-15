الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين.. ضباب وبرد وصقيع

ضباب كثيف
ضباب على بعض مناطق المملكة
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من المتوقع أن تشهد المملكة، اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
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زيادة البرد والصقيع

ويقول خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين 3 من رجب 1445هـ، الموافق 15 من يناير 2024م، "هو بداية "الشبط"، والنجم الأول من الشبط هو النعائم، وأيامه 13 يومًا". 
ويضيف الحصيني، "ويزداد في الشبط البرد والصقيع إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري يقال: "إذا طلعت النعائم ابيضت البهائم من الصقيع الدائم، وقصر النهار للصائم وطال الليل للقائم أين المشمرون؟"  كناية عن شدة البرد وقصر النهار وطول الليل.

ضباب على 3 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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