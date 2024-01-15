الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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توقعات "الأرصاد": ضباب على مكة وسماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

سماء غائمة
سماء غائمة على معظم مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

تكوّن الضباب على 3 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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