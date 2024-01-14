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توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح سطحية على مكة والرياض و6 مناطق

أمطار المملكة
أمطار خفيفة على مكة والرياض و6 مناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في رياح السطحية.اضافة اعلان

أمطار خفيفة ورياح سطحية على 8 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج بتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

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