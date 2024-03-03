عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأحد، للطلاب في المملكة، في أول أيام الفصل الدراسي الثالث، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة دروسهم.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.





أمطار وضباب ورياح متربة على 6 مناطق







وأضاف أن هذه الحالة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.





رياح سطحية على 5 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب.وحالة البحر متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ على الجزء الشمالي والأوسط.وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.وحالة البحر حفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



كما توقَّع المركز أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية حتى يوم الثلاثاء القادم.ونبّه من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة, مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.وأشار إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.