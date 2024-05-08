الأربعاء 29 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 29 شوال 1445
هجرية، الموافق 8 مايو 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الأربعاء 29 شوال 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:46.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:18 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:44 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 29 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:23
المدينة – 4:16
الرياض – 3:48
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:50
المدينة – 6:55
الرياض – 6:27
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:20
المدينة – 8:25
الرياض – 7:57