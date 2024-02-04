انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





تكوّن الصقيع والضباب



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأضاف المركز أنه يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.