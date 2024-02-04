الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان

أمطار المملكة
انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

تكوّن الصقيع والضباب

وأضاف المركز أنه يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.


حركة الرياح على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

عاجل.. مواقيت الصلاة الأحد 23 رجب.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

الحرب على المخدرات .. الأمن يضرب بيد من حديد على أيدي مروجي السموم في المملكة (فيديو)

عاجل.. 6 خطوات لتغيير وتحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

عاجل.. الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم المناطق حتى هذا الموعد

تفاصيل البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار وسيول 7:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توقعات "الأرصاد": سماء غائمة وأمطار على تبوك والشمالية وهذه المناطق

أمطار المملكة 6:46 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على 6 مناطق

أمطار المملكة 7:27 ص الإثنين، 08 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على 3 مناطق ورياح متربة بمكة والمدينة

أمطار المملكة 7:07 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على جازان وعسير

اقرأ أيضا

إبداع 2024
11:11 م السبت، 03 فبراير 2024

97 طالباً وطالبةً يحصدون جوائز إبداع 2024.. والنتائج النهائية في هذا الموعد

اختبارات الفصل الدراسي الأول
10:53 م السبت، 03 فبراير 2024

بعد تقديم موعد الاختبارات.. 8 نصائح عاجلة للحصول على أفضل النتائج

الفقع
10:18 م السبت، 03 فبراير 2024

سعر الكيلو يصل إلى 250 ريالًا.. "الفقع" الزبيدي يتصدر السوق بمحافظة طريف

وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء الكويت
9:43 م السبت، 03 فبراير 2024

وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء الكويت يبحثان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

images
8:35 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع السرطان

وزارة التعليم - صورة رسمية
8:32 ص الأحد، 04 فبراير 2024

خطوات التقديم على منحة دراسية حكومية للمواطنين

أربعين العقربي
8:15 ص الأحد، 04 فبراير 2024

الشتاء بالمملكة والخليج.. ماذا تعرف عن أربعينيات المريعي والعقربي؟

حساب المواطن
7:45 ص الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. التسجيل في العمل الحر هل يؤدي إلى انقطاع حساب المواطن؟

حافلات الرياض
7:31 ص الأحد، 04 فبراير 2024

مختص: هذا هو السر وراء عدم الإقبال على استخدام حافلات النقل العام (فيديو)

أمطار المملكة
7:26 ص الأحد، 04 فبراير 2024

انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان