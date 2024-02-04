انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية وجازان

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على
معظم مناطق المملكة.
تكوّن الصقيع والضبابوأضاف المركز أنه يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل
والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
حركة الرياح على البحر الأحمروأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط
الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة
البحر متوسط الموج إلى مائج.
"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في
الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.