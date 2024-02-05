طقس بارد على معظم مناطق المملكة وأمطار وضباب بجازان وعسير والباحة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
أمطار وضباب على 4 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تأتي مع فرصة هطول أمطار
خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية
من المملكة (القريات وطريف).
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طقس بارد على معظم مناطق المملكةفي حين لا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40
كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط
الموج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر
متوسط الموج إلى مائج.
كتلة باردة على معظم المناطقوتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ،
حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا
الأسبوع بمشيئة الله تعالى.
وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".
"المرور"
يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند
القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.