عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للطلاب: كتلة باردة وأمطار.. دفئوا أنفسكم

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الاثنين، للطلاب في المملكة، قبل خروجهم إلى مدارسهم ومتابعة دروسهم. اضافة اعلان





طقس بارد وهطول أمطار







حوض علوي بارد



مؤشرات على اتساع رقعة الأمطار الأسبوع القادم







كتلة باردة على معظم المناطق



"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



من المتوقع أن تشهد المملكة، بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف).ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد فلا يزال الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة.يُتوقع بمشيئة الله أن يقترب حوض علوي بارد من المملكة تدريجياً خلال الأيام القادمة، وفقًا لـ"طقس العرب"، بحيث تتهيأ الفرصة يوم الأربعاء لتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل أمطار مُتفرقة على أجزاء من جنوب الربع الخالي، وتمتد لجنوب منطقة الرياض إدارياً.وتتوالى المؤشرات إلى احتمالية تأثر المملكة السعودية الأسبوع القادم بحالة مطرية أكثر اتساعاً، تجلب الهطولات المطرية إلى العديد من مناطق المملكة ودول الخليج وذلك مرده إلى اندفاع حوض علوي بارد في طبقات الجو العالية ويتسبب بنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي. إلا أن ذلك يحتاج إلى المزيد من المُتابعة والمُراقبة قادم الأيام.وتوقع مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، حمزة كومي، استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة حتى منتصف هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى.وأضاف كومي "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة، وسيصدر المركز التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا".طالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.