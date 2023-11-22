عاجل.. طريقة الحجز والأسعار والمواعيد .. 5 قطارات يوميا بين الرياض والدمام

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تعد "الخطوط الحديدية" في المملكة واحدة من المرافق الأساسية في الدولة والتي يستمتع بها العديد من المواطنين والزوار.

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تجربة مريحة:



وتضمن "الخطوط" تجربة التنقل المريح والسريع بين مدن المملكة وبعضها البعض, ويعد مسار القطار من الرياض إلي الدمام من بين أهم مسارات 'سار'.









المسافة بين الرياض والدمام":



وتبلغ المسافة بين مدينة الرياض ومدينة الدمام ما يقرب من 410 كيلو متر ,وهي مسافة طويل ومرهقة في الإنتقال من خلال السيارات, لذا, فإن إختيار القطار يعد إختياراً مناسباً بشكل كبير.









وفيما يلي بعض المواعيد الخاصة في التنقل من الرياض إلى الدمام:







أولاً:



ثانياً:



ثالثاً:



رابعاً:



خامساً:



- قطار رقم 6, يتم التحرك من الرياض في تمام الساعة 07:02 صباحاً , ويصل إلي الدمام الساعة 10:59 صباحاً.- قطار رقم 10, يتم التحرك من الرياض في تمام الساعة 12:26 مساءاً , ويصل إلي الدمام الساعة 16:23مساءاً.- قطار رقم 22, يتم التحرك من الرياض في تمام الساعة 15:41 مساءاً , ويصل إلي الدمام الساعة 20:16 مساءاً.- قطار رقم 14 , يتم التحرك من الرياض في تمام الساعة 17:16 مساءاً , ويصل إلي الدمام الساعة 21:16 مساءاً.- قطار رقم 18 , يتم التحرك من الرياض في تمام الساعة 18:42 مساءاً , ويصل إلي الدمام الساعة 22:44 مساءاً.









طريقة حجز وشراء التذاكر



هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شراء تذاكر القطار، ويمكن حجز وشراء تذاكر قطار من الرياض إلي الدمام في 2023, من خلال الطرق التالية:









1. الموقع الإلكتروني أو التطبيق



2. عبر المحطة



الطريقة الأسهل و التي تمكنكم من الحصول على أفضل الاسعار للسفر على متن قطارات سار.يمكنكم شراء التذاكر عبر نقاط البيع الموجودة في المحطات.









3. عبر الرقم الموحد



أسعار التذاكر:



نعمل كلّ يوم وحتى خلال عطلة نهاية الاسبوع, إذا كان لديك أي تساؤل نأمل منك التواصل مع أحد موظفينا الجاهزين لخدمتك( 8001262000) .تتيح سار العديد من الفئات المختلفة من أسعار التذاكر, حتي تتناسب مع الجميع, كما تتيح ميزة تذاكر بأسعار مخفضة في حالات الحجز مبكراً في الرحلات على خطوطها.



