2.2 مليون مسافر .. أبرز أرقام "الخطوط الحديدية" في الربع الثالث من 2023

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سجلت الخطوط الحديدية أرقاما جيدة في الربع الثالث من عام 2023، حيث تجاوزت مليوني راكب، بحسب "اليوم".





قطارات الركاب:



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إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني





القطار الأول من نوعه في الشرق الأوسط



التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة



أهم الابتكارات الحديث في النقل المستدام



وفيما يخص قطارات الركاب بلغت 2.2 مليون مسافر عبر 10915 رحلة قطار (أكبر عدد ينقل خلال ربع واحد منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة)وأيضا قطارات الشحن بلغت (6.53 مليون طن من المعادن والبضائع) أكبر رقم يحقق خلال ربع واحد منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة.في وقت سابق، أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عن إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيعها اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.جاء ذلك في منشور على الصفحة الرسمية لـ "سار" على "إكس" أكدت فيه على أن الاتفاقية تهدف إلى إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة.والعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلاً.وأكدت “سار" إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز قطاع النقل الصديق للبيئة.وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية.وأكدت "سار" على أنها ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية.وأشارت "سار" إلى التزامها بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من إستراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.ونوهتً بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.ويتمتع القطار بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذّاباً للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.