عاجل.. تعليق الدراسة في جميع مدارس تعليم الفرشة.. غدا

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أعلنت إدارة تعليم سراة عبيدة أنه قرر تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 11 / 4 / 1445هـ عبر منصة مدرستي لجميع مدارس قطاع التعليم بالفرشة والمدارس المسائية. اضافة اعلان



تقديم الخروج



وأوضحت أنه تقرر أيضا تقديم الخروج للساعة 11:00ص لمدارس قطاع السراة.



جاء ذلك بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.



تحذير لعدة مناطق



في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.







أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة المدينة المنورة وتشمل" الحناكية والعهد ووادي الفرع".

2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء".

3 - منطقة نجران وتشمل "شرورة والخرير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".

4 - منطقة تبوك وتشمل"البدع وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وتيماء".

5 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والقويعية وعفيف والرين والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات".

6 - المنطقة الشرقية وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ".

7 - منطقة حائل وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".

8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة ورهاط والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".

9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

10 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

11 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

12 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.





الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.