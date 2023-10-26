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صحيفة تواصل الالكترونية

"مرور القصيم" يعلن إغلاق طريق الخدمة في الدائري الشمالي المتجه لطريق عمر بن الخطاب

أمانة منطقة القصيم
أمانة القصيم
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قالت إدارة مرور منطقة القصيم، إنه بالتعاون مع أمانة المنطقة سيتم إغلاق طريق الخدمة في الدائري الشمالي المتجه لطريق عمر بن الخطاب "شرق"، وذلك لأعمال الصيانة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 ولمدة 24 ساعة،اضافة اعلان

مرور القصيم:


وأضافت إدارة مرور القصيم أنها تهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

إدارة المرور:


في سياق متصل، نصحت إدارة المرور بالتقليل من السرعة قدر الإمكان أثناء القيادة وذلك لتجنب الحوادث.

السرعة العالية:



وأوضحت أن السُّرعة العالية قد تفقد ا لسائق السيطرة على المركبة أثناء القيادة.

السُّرعة العالية تفقدك السيطرة على المركبة أثناء القيادة.

الالتزام بالحزام:

في وقت سابق، نصحت إدارة المرور بالالتزام بحزام الأمان باعتباره وسيلة مهمة لضمان سلامة قائد المركبة والمرافقين له .

وأوضح أن التزام السائق بالحزام يمنع العديد من الحوادث من بينها ما يلي:

1- الاصطدام بالزجاج الأمامي للمركبة.
2- الاندفاع والسقوط خارج المركبة
3- الاصطدام بمقود المركبة أو الباب، وغيرها

حمولة زائدة:


في وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.

وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.

السرعة الزائدة


وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.

وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.

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