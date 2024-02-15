عاجل.. ضربة استباقية أجهضت حيلة ماكرة لوافد يعيد تعبئة زيوت محركات السيارات

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تمكنت وزارة التجارة، من ضبط وافد آسيوي يجمع زيوت محركات مجهولة المصدر ومستعملة ويعيد تعبئتها في علب لشركات عالمية.

وقال الوافد، في مقطع فيديو نشرته "الإخبارية"، إنه يحصل على زيوت محركات السيارات من مندوب ثم يقوم بإعادة تعبئتها وبيعها.





غش زيوت المركبات





وافد آسيوي يجمع زيوت محركات مجهولة المصدر ومستعملة ويعيد تعبئتها في علب لشركات عالمية



التفاصيل مع مراسل

#نشرة_النهار pic.twitter.com/n8fP83xreB فيديو | "بؤرة فساد"..وافد آسيوي يجمع زيوت محركات مجهولة المصدر ومستعملة ويعيد تعبئتها في علب لشركات عالميةالتفاصيل مع مراسل #الإخبارية محمد العتيبي February 15, 2024

في سياق متصل، أوضح مسؤول بوزارة التجارة، أن هذه الضبطية جاءت بعد جولة تفتيشية قامت بها إدارة الحملات الأمنية في وزارة التجارة بمشاركة بلدية شميسي ولجنة سكن العمال ببلدية شميسي ووزارة الموارد البشرية.ولفت إلى أن الوافد يقوم بأخذ الزيوت المستعملة ومجهولة المصدر ويقوم بتعبئتها من جديد في علب ووضع استيكرات عليها ليوهم المستهلك أنها جديدة وذلك غش تجاري.



تحذير من التجارة:

وقبل أيام، حذرت وزارة التجارة من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة وزارة التجارة، مستغلين محركات البحث ويدعون من خلالها استقبال بلاغات المستهلكين.

جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث طالبت بالإبلاغ عن مثل هؤلاء من خلال قنوات الإتصال الرسمية عبر الرقم الموحد للوزارة 1900، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالرياض، أمس الاثنين، عن ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ.



ضبط منشآت مخالفة:

وفي وقت سابق أيضا أوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي أن غرفة العمليات المشتركة نفذت ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا.كما تم ضبط 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات، فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.