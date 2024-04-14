ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات من تبوك لجازان

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 435 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 3 لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من القات



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

