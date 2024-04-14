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ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات من تبوك لجازان

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 435 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 175 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


وفي منطقة تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السيريلانكية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 3 لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.


 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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