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ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار المخدرات ويحاصر المخالفين بعدة مناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 30000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 30000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بمنطقة مكة

وفي منطقة مكة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة، وهم مقيمان من الجنسيتين اليمنية والسورية ومواطن، يعملون على معدتين تستخدم في نقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدر

وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مخالف لترويجه مادة الحشيش المخدر

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسيتين الباكستانية واليمنية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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