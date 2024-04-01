ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار المخدرات ويحاصر المخالفين بعدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 30000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي



ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بمنطقة مكة



إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدر



القبض على مخالف لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

