عاجل.. ضبط شخصين بالرياض ظهرا بمحتوى مرئي يرتكبان فعلاً مشينًا

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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض، أن شرطة محافظة الزلفي تمكنت من القبض على شخصين ظهرا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية.







ضبط أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا



🎥 | شرطة محافظة الزلفي بمنطقة الرياض تقبض على شخصين ظهرا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية pic.twitter.com/WanSgbSCUt February 23, 2024

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة



وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس، أن الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما.ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.