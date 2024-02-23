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عاجل.. ضبط شخصين بالرياض ظهرا بمحتوى مرئي يرتكبان فعلاً مشينًا

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ضبط شخصين بالزلفى
أ أ
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أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض، أن شرطة محافظة الزلفي تمكنت من القبض على شخصين ظهرا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية.اضافة اعلان


ضبط أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي يرتكبون فعلًا مشينًا

وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس، أن الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما.

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة

ومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.
جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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