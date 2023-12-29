عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على الرياض وهذه المناطق لـ 9 صباحًا

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا. اضافة اعلان





ضباب على الجوف حتى التاسعة صباحًا



شبورة ومائية وضباب على محافظات حائل وتبوك



ضباب كثيف على محافظات الرياض



تحذير لأهالي عسير من ضباب لـ 9 صباحًا



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة المائية والضباب تشمل منطقة الجوف ومحافظات "القريات وطبرجل".كما توقع تكون الضباب والشبورة على منطقة مكة المكرمة، لتشمل “االطائف وأضم وميسان".وأضاف أن الشبورة والضباب تشمل منطقة حائل ومحافظات، "الحائط والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء"، ومنطقة تبوك" المعظم وتيماء".فيما تتعرض منطقة الرياض لضباب متوقع مع شبورة بمحافظات،"الدرعية والعاصمة والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وضرما وشقراء ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطي بني تميم".وتوقع المركز حالة من الشبورة والضباب منطقة جازان، لتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعرض منطقة عسير لشبورة مائية مع ضباب كثيف، على“المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.أمطار رعدية وسيول ورياح نشطةيأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.