عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

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الإحالة إلى النيابة العامة



وفي وقت سابق، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة أشخاص لسطوهم على محال تجارية.



وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



الإطاحة بلصوص في مكة:



وقبل أسابيع قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتركابهم حوادث جنائية تمثلت في فتح غرف الكهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.





ألقت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض القبض على (6) مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في السطو على منازل ومحال واستراحات ومبانٍ قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ نقدية ومقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.