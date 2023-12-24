الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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عاجل.. الإطاحة بـ 6 لصوص في الرياض.. سرقوا مركبات واستخدموها في عمليات سطو

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الأمن العام
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ألقت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض القبض على (6) مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في السطو على منازل ومحال واستراحات ومبانٍ قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ نقدية ومقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.اضافة اعلان

الإحالة إلى النيابة العامة


وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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