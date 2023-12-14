3 خطوات لاستبدال لوحة المركبات عبر "أبشر"

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كشف الأمن العام عن خطوات استبدال لوحة المركبة عبر منصة "أبشر"، لافتة إلى أن الأمر لا يتطلب الذهاب إلى مكان آخر.
طريقة الوصول إلى الخدمة:
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1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب مركباتي.
2- اختيار إدارة المركبات ثم اختيار المركبة.
3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار "استبدال لوحات المركبات".
الأمن العام:
في وقت ساب، قال الأمن العام إن خدمة نقل ملكية دراجة آلية تتيح للمعارض نقل ملكية الدراجات وإتمام ذلك بشكل إلكتروني.
وأضاف الأمن العام في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كل تلك الإجراءات تتم عبر منصة "أبشر أعمال".
سرية بيانات الحسابات:
في وقت سابق، قال الأمن العام إن سرية بيانات الحسابات على منصة أبشر تعد مسؤولية الشخص ذاته وتقع على عاتقه.
ضحية الاحتيال:
وأضاف : "لا تشارك هذه المعلومات مع أي جهة أو شخص حتى لا تقع ضحية احتيال".
وشددت على ضرورة مراجعة أقرب مركز شرطة عبر تطبيق "كلنا آمن".
أساليب الاحتيال:
في وقت سابق، أكد الأمن العام على أن انتحال أسماء شخصيات معروفة للدعوة إلى تقديم مساعدات مالية أحد أساليب الاحتيال من جهات الفوركس غير المرخص.
عقوبة رادعة لمنتحل الشخصيةيفرض النظام في المملكة عقوبة رادعة على مقترف جريمة انتحال الشخصية وذلك بالسجن والغرامة لحماية أفراد المجتمع من الاحتيال والاستيلاء على الحقوق بطرق منافية للقانون.
حيث يمكن اعتبار جريمة انتحال الشخصية واحدة من أنماط الجرائم المثيرة للقلق والمخاوف في المجتمعات الحديثة.
التعامل مع الجريمة في نظام المملكةويتم التعامل مع جريمة انتحال الشخصية في النظام طبقًا لمجموعة من النظم واللوائح السارية في المملكة، بوصفها من الجرائم التي تُعرّض مقترفها للمساءلة القانونية وتلقي العقوبات الرادعة.
استعمال هوية وصفة بشخص آخر
يعرف انتحال الشخصية كونه استعمال أحد الأشخاص هوية وصفة خاصة بشخص آخر لخدمة أغراض شتى مثل الاحتيال أو الترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والفاضحة.
عقوبة انتحال شخصية في المملكة
تتباين عقوبة انتحال الشخصية بالسعودية المفروضة على مقترف هذا السلوك الاجرامي طبقًا لطبيعة وصفة ودور الشخص المنتحل، وإليك فيما يلي بعض الأمثلة على عقوبة انتحال الشخصية في المملكة :
عقوبة انتحال شخصية عسكري
نصت المادة الثانية من قانون نظام عقوبات انتحال صفة رجال السلطات العامة على أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معًا.
فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معًا.
عقوبة انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تصنف ضمن مجموعة الجرائم الجنائية في مختلف المجتمعات ومن بينها جريمة انتحال الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتي تتم عبر سرقة الجاني لكلمة المرور والاستيلاء على الحساب أو انتحال الصفة واستعمال الصور واستغلالها في الظهور بصورة مغايرة لما هو عليه أمام المستخدمين بهدف الحصول على وضع اجتماعي ما أو شعبية أو الحصول على منافع مالية أو مساعدات مادية أو عينية.
من مكانك وبكل سهولة .. تستطيع استبدال لوحة مركبتك عبر منصة #أبشر .#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/2V5LfulpXR— الأمن العام (@security_gov) December 14, 2023
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