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عاجل.. طعن أمه حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في وافد ارتكب جريمة "يُندى لها الجَبين"

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

ينهي حياة أمه طعنا


أقدم / إسحاق علي أحمد بدوي ـ يمني الجنسية ـ على قتل والدته / مريم أحمد عكران عراج ـ يمنية الجنسية ـ وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ إسحاق علي أحمد بدوي ـ يمني الجنسية ـ يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة جازان.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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