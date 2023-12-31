بلاغ عن مشاجرة في الرياض.. والشرطة تتحرك

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أعلن الأمن العام أن الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تباشر
بلاغًا عن حادث مروري، نتجت عنه مشاجرة بين أطرافه.
بلاغ عن مشاجرة في الرياض.
مشاجرة في الرياض
وعبر
منصة "إكس"، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات
الأمنية باشرت بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض نتج عنه مشاجرة بين أطرافه.
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وأضاف أن المشاجرة جرى تداولها في محتوى مرئي، وجار استكمال الإجراءات النظامية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.
🎥 | الجهات الأمنية بمنطقة الرياض تباشر بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض نتج عنه مشاجرة بين أطرافه. pic.twitter.com/PKDF2mMbem— الأمن العام (@security_gov) December 31, 2023