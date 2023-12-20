"أبشر" تنفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية في نوفمبر

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نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال. اضافة اعلان





عدد العمليات المنفذة عبر أبشر :

خدمة تجديد رخصة سير المركبة



إصدار 1,002,620 تفويضًا داخليًا وخارجيًا

وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,680,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 88,250 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,337 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,400 عملية في خدمة بياناتي، و24,354 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19,137 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,694 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,279 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,015 بطاقة هوية بدل تالف.ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 299,355 إقامة، وإصدار 223,582 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 99,846 جواز سفر سعودي إلكتروني، و31,441 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23,547 طلبًا في خدمة تقرير مقيم.وأيضا تم تنفيذ 19,772 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و10,789 عملية نقل الخدمات، و8,204 عمليات في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4,819 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و1,583 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.وأنجز الأمن العام عبر "أبشر" 111,956 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و96,106 عمليات في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و86,109 إصدارات لطلب تفويض القيادة، و70,189 تجديدًا لرخصة القيادة، و29,591 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و23,485 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و17,955 عملية مبايعة مركبات، و5,114 عملية في خدمات السلاح الناري، و4,734 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.وأنجزت المنصة خلال شهر نوفمبر الماضي 173,451 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 38,709 تقارير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,645 استفسارًا عامًا عن البصمة.وعبر منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة 2,166,000 مليون عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 1,002,620 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 194,723 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 108,954 شهادة خلو سوابق، و74,865 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة 64,450 مستخدمًا فعليًا للمركبة.كما تم إجراء 35,457 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 34,937 رخصة سير، و12,664 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و11,008 عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و6,604 عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 2,326 استعلامًا عن معلومات المركبات.وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال" 354,688 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 109,961 تأشيرة خروج وعودة، و44,319 عملية في خدمة نقل الخدمات، و19,565 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7,355 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,677 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,061 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و4,445 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 2,423 تأشيرة خروج وعودة.