طريقة الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ عبر أبشر 2023

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كشفت
المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ
إلكترونياً عن طريق منصة أبشر.
الهدف
من خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲوأوضحت
أن الخدمة تمكن الفرد الذي لديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية من إلغاء تأشيرة
الخروج والعودة أو الخروج النهائي المصدرة لهم.
* خطوات
الوصول لخدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودةوأضافت
الجوازات أن خطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي، تتم عبر الدخول
المنصة أبشر، واتباع هذه الخطوات:
1 - سجل الدخول إلى النظام.
2 - ادخل إلى (المعاملات الإلكترونية).
3 - اذهب إلى (تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية).
4 - اذهب إلى (إلغاء تأشيرة خروج وعودة).
5 - أدخل رمز الأمان المرسل إلى جوال المستخدم.
6 - أدخل رقم إقامة المقيم المراد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة له.
7 - تظهر لك معلومات المقيم.
8 - اضغط على (إلغاء التأشيرة).
* شروط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهاﺋﻲ1 -
عدم وجود مخالفة مسبقة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة وغير مستخدمة
2 - يتم الإلغاء خلال 90 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة (أيهما أولا).
3 - في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.
4 - تواجد الفرد المراد إلغاء التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إلغاء التأشيرة.
إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي للعمالة المنزليةوأكدت
في الوقت نفسه، أن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي بالنسبة للعمالة
المنزلية، فهي باختيار خدمات العمالة، ثم الخدمات، وصولاً إلى اختيار التأشيرات.
مدة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي
وبينت أنه أنه يتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة الموضح على التأشيرة، أما في حال عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة فسيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.