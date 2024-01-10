الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

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توضيح من سكني بشأن شروط التقديم على الدعم.. ماذا عن منزل السكن؟

سكني
سكني
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أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.
جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟".اضافة اعلان

شروط دعم سكني


وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.

القسط الميسر

والقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.

من المستفيد من القسط الميسر؟

يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي



ما هي مميزات القسط الميسر؟

الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعودي
الاستفادة من برنامج الضمانات

كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟

يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.

المستندات المطلوبة:

تعريف بالراتب
كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر


المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:

- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمى
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر

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- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقارية
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعالي
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفان
المنطقة: الشرقية
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبة
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2
المنطقة: المدينة المنورة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة
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- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوك
المنطقة: تبوك
مركز البيع: مركز مبيعات المطور
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- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلز
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدة
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة
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- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيو
المنطقة: مكة المكرمة
مركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة

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