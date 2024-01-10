توضيح من سكني بشأن شروط التقديم على الدعم.. ماذا عن منزل السكن؟

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أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.

جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟". اضافة اعلان





شروط دعم سكني



وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.





القسط الميسر



من المستفيد من القسط الميسر؟



ما هي مميزات القسط الميسر؟



كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة:



المشاريع المدرجة ضمن القسط الميسر:



والقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعوديالدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقطقسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعوديالاستفادة من برنامج الضماناتيمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.تعريف بالراتبكشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر- اسم المشروع: الدمام- تمكين- نعمىالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - بيوت تلال - تلال العقاريةالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - تمكين - نعمى 2المنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - شركة سمو العقارية - الأعاليالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: الدمام - شركة مايا للاستثمار والتطوير العقاري - ريفانالمنطقة: الشرقيةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالخبر━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - دار للتطوير العقاري - دار طيبةالمنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 1المنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: المدينة المنورة - منازل العصرية - درة المدينة 2المنطقة: المدينة المنورةمركز البيع: مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: تبوك - منازل العصرية - درة تبوكالمنطقة: تبوكمركز البيع: مركز مبيعات المطور━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - أبياتنا التطويرية - أبياتنا هيلزالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - جدارة العقارية - أعالي جدةالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- اسم المشروع: جدة - شركة الديار العربية للتطوير العقاري - بوفارديا فيوالمنطقة: مكة المكرمةمركز البيع: مركز سكني الشامل بمحافظة جدة