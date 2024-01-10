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مواطن من أبها يسأل عن منتجات الدعم.. و"سكني" يتفاعل

سكني
سكني
أ أ
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تفاعل برنامج سكني مع  استفسار أحد المواطنين من أبها بشأن الدعم السكني المقدم لأهالي المحافظة في منطقة عسير.
وقال المواطن، في سؤال عبر حساب العناية بالمستفيدين: "هل لنا نصيب من الدعم السكني في أبها؟".اضافة اعلان

تنويع منتجات الدعم السكني


وأجاب برنامج سكني بقوله : "مرحباً.. نعمل جاهدين على تنويع منتجات سكني مواكبةً لتطلعات مستفيدينا في مختلف المناطق.
وأضاف "يمكنك معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"، وفي حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

وفي وقت سابق، أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.
جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟".

شروط دعم سكني


وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.

القسط الميسر

والقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.

من المستفيد من القسط الميسر؟

يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعودي



ما هي مميزات القسط الميسر؟

الدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقط
قسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعودي
الاستفادة من برنامج الضمانات

كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟

يمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.

المستندات المطلوبة:

تعريف بالراتب
كشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر


 

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