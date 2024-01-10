مواطن من أبها يسأل عن منتجات الدعم.. و"سكني" يتفاعل

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تفاعل برنامج سكني مع استفسار أحد المواطنين من أبها بشأن الدعم السكني المقدم لأهالي المحافظة في منطقة عسير.

وقال المواطن، في سؤال عبر حساب العناية بالمستفيدين: "هل لنا نصيب من الدعم السكني في أبها؟". اضافة اعلان





تنويع منتجات الدعم السكني



شروط دعم سكني



وأجاب برنامج سكني بقوله : "مرحباً.. نعمل جاهدين على تنويع منتجات سكني مواكبةً لتطلعات مستفيدينا في مختلف المناطق.وأضاف "يمكنك معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني من خلال الرابط التالي " اضغط هنا "، وفي حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.وفي وقت سابق، أكدت منصة سكني أن من شروط الدعم أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.جاء ذلك في رد من سكني، عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "أخذت قرض عقاري وأنا أعزب ثم تزوجت هل يتم دعمي؟".وأجابت منصة سكني، بقولها: "حياك الله.. من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، للإطلاع على كافة شروط الإستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي "اضغط هنا".

وكان برنامج سكني، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إطلاق منتج القسط الميسر، الذي يهدف إلى تخفيض قيمة الوحدة السكنية على عدد من مشاريع البيع على الخارطة.





القسط الميسر



من المستفيد من القسط الميسر؟



ما هي مميزات القسط الميسر؟



كيف يمكنك الاستفادة من القسط الميسر؟



المستندات المطلوبة:



والقسط الميسر هو دعم سكني إضافي يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية، حيث يتم تقديم خصم إضافي لأسعار الوحدات تحت الإنشاء وفق شروط محددة وبقسط تمويل ميسر.يقدم هذا الدعم لمستفيدي برنامج الدعم السكني الذين لا يقل راتبهم الشهري عن 3,000 ريال سعودي و لا يتجاوز صافي 7,000 ريال سعوديالدعم يطبق لوحدات مشاريع تحت الإنشاء فقطقسط شهري ميسر يبدأ من 850 ريال سعوديالاستفادة من برنامج الضماناتيمكن زيارة مركز سكني الشامل للاطلاع على المشاريع والوحدات وبدء رحلة التملك.تعريف بالراتبكشف للحساب البنكي لآخر ثلاث أشهر