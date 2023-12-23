السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. سكني: يمكن للأرامل الاستفادة من الدعم السكني بشرط

سكني
برنامج سكني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أكد برنامج سكني أنه يمكن للأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة والاستفادة من الدعم السكني.

جاء ذلك في رد من منصة سكني على سؤال مستفيدة بشأن مدى إمكانية الأرامل من منتجات الدعم السكني.اضافة اعلان

دعم سكني للأرامل


وأجابت منصة سكني، بقولها: "تحية طيبة، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي https://sakani.sa".

الاطلاع على شروط الاستحقاق


وأضافت منصة سكني بقولها: "أنه يمكن الإطلاع على كافة شروط الاستحقاق للدعم السكني، يمكنك زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بشكل مباشر عبر الرابط التالي وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع :
https://sakani.sa/housing-subsidy-policy

وتابعت منصة سكني: "نحرص من خلال برنامج سكني على إتاحة خيارات سكنية وتمويلية تتناسب مع جميع شرائح مجتمعنا و أهالينا، ويمكنك الإطلاع على جميع الخيارات والحلول والمنتجات من خلال تطبيق أو موقع سكني".

وفي وقت سابق، كشفت الشركة الوطنية للإسكان، أنها أطلقت برنامج القسط الميسر، كنوع من أنواع الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج سكني للفئات الأشد احتياجًا، والتي لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 ريال.


 برنامج سكني يُتيح أقساطًا شهريةً ميسرة

وأوضحت أن البرنامج أتاح أقساطًا شهريةً ميسرة تبدأ من 850 ريالاً والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية ودون دفعة أولية، بهدف تخفيف حمل الأعباء عليهم، مشيرة إلى أن خطوات التقديم في سكني القسط الميسر، على هذا النحو:

ما خطوات التقديم في سكني القسط الميسر ؟

1 - الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سكني “من هنا“.
2 - الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
3 - إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.
4 - ادخال كلمة المرور التي تريدها.
5 - كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.
6 - النقر على أيقون تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
7 - اختيار خدمة “منتجات الدعم السكني” الموجودة في قائمة الخدمات.
8 - اختيار “برنامج التقسيط”.
9 - الضغط على “اكتشف المزيد”.
10 - الاطلاع على المتطلبات الخاصة بالخدمة وشروط التقديم للحصول على القسط.
11 - الضغط على “تقديم طلب جديد”.
12 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.
13 - رفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.
14 - الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التقديم على القسط الميسر من سكني

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم على طلب خدمة القسط الميسر، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
1 - يشترط أن يكون المتقدم  من أبناء المملكة.
2 - يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي المملكة.
3 - يجب أن يكون راتب المتقدم 3000 ريال على الأقل في الشهر.
4 - يشترط تقديم خطاب تعريف في الراتب.
5 - يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 3 أشهر التي تسبق تقديم الطلب.
6 - يشترط عدم استفادة المتقدم على القسط الميسر من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
7 - يجب رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على قسط الميسر من سكني.
8 - يشترط دفع الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة كل شهر.

* الفئات المستفيدة من خدمة سكني القسط الميسر

وحددت إدارة الشركة الوطنية للإسكان، المسؤولة عن برنامج قسط الميسر، الفئات المستفيدة من برنامج قسط الميسر في:
- الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم الشخصية بين 3 آلاف و7 آلاف ريال.
- عدم استفادة المتقدم من أي فرصة دعم سكني سابقًا، كما حددت الإدارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم.
- إرفاق وتقديم كافة الأوراق والمتطلبات والمعلومات المطلوبة على نحو دقيق وصحيح.

اقرأ أيضا

هل بطاقة المتقاعد تشمل المدنيين والعسكريين؟ التأمينات توضح

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 12:00 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 إجراءات مهمة حال امتلاك أرض سكنية مجانية من سكني

سكني 2:16 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

سكني يوضح أفضل وأسهل طريقة لاحتساب مبلغ الدعم

أخبار السعودية 5:02 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. طريقة التقديم على منحة دراسية وتنبيه بخصوص تأخر الدعم السكني لهؤلاء

أخبار السعودية 3:01 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 970 مليون ريال لمستفيدي سكني وتنبيه عاجل حول معاش التقاعد والتأمينات

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. ارتكب 10 جرائم صادمة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

المرور
4:38 م السبت، 23 ديسمبر 2023

"المرور" يطرح لوحات إلكترونية مميزة عبر "أبشر".. غدا

الهيئة العامة للعقار
4:29 م السبت، 23 ديسمبر 2023

بدء استقبال طلبات الترشيح للدورات التدريبية في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية

Untitled
4:09 م السبت، 23 ديسمبر 2023

توزيع السلال الغذائية في سقطرى اليمنية بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
7:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

حساب المواطن
5:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:26 م السبت، 23 ديسمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

الطيران المدني الكويت
5:25 م السبت، 23 ديسمبر 2023

طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

ا
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه