عاجل.. سكني: يمكن للأرامل الاستفادة من الدعم السكني بشرط

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أكد برنامج سكني أنه يمكن للأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة والاستفادة من الدعم السكني.



جاء ذلك في رد من منصة سكني على سؤال مستفيدة بشأن مدى إمكانية الأرامل من منتجات الدعم السكني. اضافة اعلان





دعم سكني للأرامل



الاطلاع على شروط الاستحقاق



كشفت الشركة الوطنية للإسكان، أنها أطلقت برنامج القسط الميسر، كنوع من أنواع الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج سكني للفئات الأشد احتياجًا، والتي لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 ريال.

وأجابت منصة سكني، بقولها: "تحية طيبة، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي https://sakani.sa".وأضافت منصة سكني بقولها: "أنه يمكن الإطلاع على كافة شروط الاستحقاق للدعم السكني، يمكنك زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بشكل مباشر عبر الرابط التالي وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع :https://sakani.sa/housing-subsidy-policyوتابعت منصة سكني: "نحرص من خلال برنامج سكني على إتاحة خيارات سكنية وتمويلية تتناسب مع جميع شرائح مجتمعنا و أهالينا، ويمكنك الإطلاع على جميع الخيارات والحلول والمنتجات من خلال تطبيق أو موقع سكني".وفي وقت سابق،





برنامج سكني يُتيح أقساطًا شهريةً ميسرة



ما خطوات التقديم في سكني القسط الميسر ؟



شروط التقديم على القسط الميسر من سكني



* الفئات المستفيدة من خدمة سكني القسط الميسر



وأوضحت أن البرنامج أتاح أقساطًا شهريةً ميسرة تبدأ من 850 ريالاً والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية ودون دفعة أولية، بهدف تخفيف حمل الأعباء عليهم، مشيرة إلى أن خطوات التقديم في سكني القسط الميسر، على هذا النحو:1 - الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سكني “من هنا“.2 - الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.3 - إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.4 - ادخال كلمة المرور التي تريدها.5 - كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.6 - النقر على أيقون تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.7 - اختيار خدمة “منتجات الدعم السكني” الموجودة في قائمة الخدمات.8 - اختيار “برنامج التقسيط”.9 - الضغط على “اكتشف المزيد”.10 - الاطلاع على المتطلبات الخاصة بالخدمة وشروط التقديم للحصول على القسط.11 - الضغط على “تقديم طلب جديد”.12 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.13 - رفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.14 - الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم على طلب خدمة القسط الميسر، وتتمثل هذه الشروط في التالي:1 - يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي المملكة.3 - يجب أن يكون راتب المتقدم 3000 ريال على الأقل في الشهر.4 - يشترط تقديم خطاب تعريف في الراتب.5 - يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 3 أشهر التي تسبق تقديم الطلب.6 - يشترط عدم استفادة المتقدم على القسط الميسر من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.7 - يجب رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على قسط الميسر من سكني.8 - يشترط دفع الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة كل شهر.وحددت إدارة الشركة الوطنية للإسكان، المسؤولة عن برنامج قسط الميسر، الفئات المستفيدة من برنامج قسط الميسر في:- الأشخاص الذين تتراوح رواتبهم الشخصية بين 3 آلاف و7 آلاف ريال.- عدم استفادة المتقدم من أي فرصة دعم سكني سابقًا، كما حددت الإدارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم.- إرفاق وتقديم كافة الأوراق والمتطلبات والمعلومات المطلوبة على نحو دقيق وصحيح.