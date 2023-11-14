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شرطة "أبانات"تطيح بأحد المواطنين.. وتكشف عما عثر عليه بحوزته

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الداخلية
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ضبطت شرطة محافظة أبانات بمنطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطبا محليا معروضا للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

وزارة الداخلية:


ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

دوريات الأمن:


في وقت سابق، أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لارتكابهم حوادث سرقة وسلب.

تنفيذ حوادث سلب تحت تهديد السلاح


وأوضحت أن المخالفين ينتمون للجنسية الأثيوبية وقاموا بسرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ حوادث سلب تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

إيقاف المخالفين وإحالتهم إلى النيابة


وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيق.



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