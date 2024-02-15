عاجل.. التأمينات توضح طريقة التحقق من الأهلية لصرف دعم ساند

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية التحقق من الأهلية لصرف دعم التعطل عن العمل "ساند".

جاء ذلك في رد من التأميات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن طريقة التحقق من أهلية صرف ساند.



التحقق من الأهلية لصرف دعم ساند



ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض



أكدت التأمينات الاجتماعية على أن ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته، مشيرة إلى أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند.

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ويلزم انطباق جميع شروط الصرف، ويمكنك الإطلاع على شروط ساند عبر الرابط التالي " هنــــا "،وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن أيضا التحقق من الأهلية لنظام ساند عبر الرابط التالي: هنـــا كذلك

وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: هنــــا ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.

وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.



1ـ الإفلاس



2ـ فصل بموجب المادة "77"



3ـ إنهاء النشاط



4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.



5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.



في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.