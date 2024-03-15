عاجل.. جراحة غريبة.. تركيا تحقق في وفاة سعودي بعد إجراء طبي

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كشفت وسائل إعلام تركية، أن مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية يحقق الآن في وفاة مواطن من أبناء المملكة خضع لعملية جراحة لتطويل القامة في مستشفى خاص.





المواطن خضع لجراحة تطويل القامة



تحقيق رسمي ومصادرة وثائق العلاج ولقطات الكاميرا



عملية جراحية خطيرة تستوجب اشتراطات خاصة



ونقلت "العربية"، عن صحف تركية محلية أنه في 18 من فبراير الماضي، خضع المواطن لعملية جراحية عبارة عن تطويل القامة في مستشفى" الأول" في بيليك دوزو.وأضافت أن الراحل استقر في فندق "دايز في إسنيورت" إذ بدأ بتلقي العلاج الطبيعي، إلا أنه توفي بعد ذلك بسبب تدهور حالته الصحية.وفي الوقت الذي بدأ فيه مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية فتحَ تحقيق بأسباب الوفاة، صادر أيضًا وثائق العلاج ولقطات الكاميرا وتقارير طبية وأرسلها لمركز الطب الشرعي من أجل تحديد الأسباب وإبلاغ سفارة المملكة التي تتابع القضية بدورها.ووفق المتخصصين، فإن مثل هذه العمليات الجراحية تستوجب اشتراطات معينة تخص المريض، وكذلك يفترض إجراؤها بأيدي مختصين كما الحال في أي إجراء جراحي آخر لضمان الوصول لأعلى درجات الأمان، وذلك منعًا لأي مضاعفات قد تنتج إذا لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنبها.

وأشار إلى أن تلك الاحتياطات مهمة لعدم حدوث الخثرات الوريدية العميقة أي "الجلطات"، التي قد تنتقل للرئة وتسبب الوفاة.

وشرح أن هذه الاحتياطات تكون عادة في أخذ أدوية معينة لمنع حدوث الخثرات وكذلك تعليمات معينة للمريض.

