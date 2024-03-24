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عاجل.. توقعات بتقلبات جوية على الرياض حتى الغد.. وهذه المحافظات الأعلى في هطول الأمطار

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
الرياض
أ أ
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، هطول أمطار على الرياض حتى غد الإثنين.
أمطار على الرياض:
وأوضح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أنه يتوقع حالة من عدم الاستقرار الجوي على منطقة الرياض وتتعرض لهطول الأمطار بما فيها العاصمة.اضافة اعلان
وأضاف السحب ما تزال متواجدة بشكل كثيف والأجواء مهيأة لهطول الأمطار حتى غد الإثنين.
ونوه أن أعلى الأماكن التي ستشهد هطول أمطار خلال الساعات القادمة هي شقراء، مع الأخذ في الاعتبار أن السحب الربيعية ستكون مصحوبة بحبات البرد والرياح الهابطة.
تعليق الدراسة بالرياض:
وقبل ساعات قررت إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.
جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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