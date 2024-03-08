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أمطار وبرد وسيول.. محلل طقس يُحذر من نتيجة المنخفض الجوي على هذه المناطق

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عقيل العقيل
أ أ
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حذر محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من نتيجة المنخفض الجوي على بعض مناطق المملكة.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.اضافة اعلان

العقيل يحذر  من نتيجة المنخفض الجوي على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من منطقة نجران وصحراء الربع الخالي، وجازان مع خطر جريان السيول القوية خاصة الساحلية والمرتفعات.
وبين أن الحالة المطرية متوقع أن تكون غزيرة ومنتشرة، وتبدأ من مساء اليوم وتستمر حتى غد السبت، مصحوبة بتكون السحب الركامية الرعدية.

تساقط البرد خلال فصل الربيع

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة، تساقطًا للبرد خلال أيام شهر مارس وفصل الربيع.
ونوه إلى أن فصل الربيع يعتبر من أكثر الأشهر في هطول الأمطار، وتساقط كميات من البرد المصحوب برياح نشطة متفاوتة على مناطق مختلفة.

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