أمطار وبرد وسيول.. محلل طقس يُحذر من نتيجة المنخفض الجوي على هذه المناطق

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حذر محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من نتيجة المنخفض الجوي على بعض مناطق المملكة.

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه يتوقع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.





العقيل يحذر من نتيجة المنخفض الجوي على هذه المناطق



تساقط البرد خلال فصل الربيع



pic.twitter.com/lEfvmZ9Z3r فيديو | محلل الطقس لدى المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: نتيجة للمنخفض الجوي.. أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض أجزاء منطقتي الرياض والشرقية اليوم وغدا #الإخبارية March 8, 2024

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل أجزاءً من منطقة نجران وصحراء الربع الخالي، وجازان مع خطر جريان السيول القوية خاصة الساحلية والمرتفعات.وبين أن الحالة المطرية متوقع أن تكون غزيرة ومنتشرة، وتبدأ من مساء اليوم وتستمر حتى غد السبت، مصحوبة بتكون السحب الركامية الرعدية.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة، تساقطًا للبرد خلال أيام شهر مارس وفصل الربيع.ونوه إلى أن فصل الربيع يعتبر من أكثر الأشهر في هطول الأمطار، وتساقط كميات من البرد المصحوب برياح نشطة متفاوتة على مناطق مختلفة.