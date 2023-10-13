الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها جازان وعسير.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا على 4 مناطق

أمطار المملكة 10
استمرار هطول الأمطار وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطق

وأضاف المركز في تقريره أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

تكوّن الضباب

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضا

تعليم القصيم
2:48 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

بعد تعليق الدراسة في 6 مدارس بالمذنب.. صحة القصيم تطمئن الجميع

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.22.02 AM
12:26 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

محامي عن واقعة الخرج: مرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان أم غير مدرك

مواقيت الصلاة
12:19 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الجمعة 28 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.03.42 AM
12:06 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على المنطقة الشرقية

اقرأ أيضا

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيريه في فرنسا وإيطاليا حول ما يجري في غزة

شرطة الرياض تباشر واقعة تهديد امرأة وبناتها بالحبس في المنزل من قبل زوجها

مكتبة الحرم المكي تشهد تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "حفاظ الحرمين"

مختص : 40 ألف ريال أقل راتب شهري لمن يريد السكن في الرياض

توضيح مهم من الجوازات بشأن خدمة طلب تقرير مقيم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

رياح مثيرة للأتربة والغبار 9:22 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول بمكة وجازان ورياح نشطة متربة على 8 مناطق

أمطار المملكة 17 7:13 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول على 4 مناطق

سحب رعدية ممطرة 4:38 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أمطار على مكة.. "الأرصاد" يتوقع سيولاً ورياحًا نشطة على 4 مناطق

أردوغان 4:28 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها مكة وجازان.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وسيول ورياح على 4 مناطق

اقرأ أيضا

أهم 10
8:49 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أهم 10..إطلاق المخطط العام لمطار أبها وتنبيه مهم للطلاب من حساب المواطن

2023-10-12_20-16-32
8:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"النقل" تغلق الإشارة المرورية أسفل جسر "سيهات".. وتكشف البدائل

الراتب - ريال 0 عملة
7:44 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي تؤثر على الأهلية؟

انعدام الروية -0- شبورة - ضباب
7:42 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "جازان"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تشييع شهداء غزة
10:04 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خلال ليلة.. 120 شهيدًا في القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

زلزال الفلبين
9:42 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

الثالث في شهر.. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

أمطار المملكة 10
9:23 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

منها جازان وعسير.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا على 4 مناطق

تعليم القصيم
2:48 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

بعد تعليق الدراسة في 6 مدارس بالمذنب.. صحة القصيم تطمئن الجميع

أخبار السعودية
4:29 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. إطلاق مخطط مطار أبها ومئات الوظائف بـ نيوم للخريجين

WhatsApp Image 2023-10-13 at 12.22.02 AM
12:26 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

محامي عن واقعة الخرج: مرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان أم غير مدرك