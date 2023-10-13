منها جازان وعسير.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول ورياح نشطة على 4 مناطقوأضاف المركز في تقريره أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
تكوّن الضبابكما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح
الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45
كم/ساعة على الجزء الشمالي.
والأوسط شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حركة الرياح السطحية على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30
كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.