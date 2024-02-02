الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكوميةاضافة اعلان



جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".

وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.

استقدام عامل معين بالاسم


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط استقدام عامل معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم يمكنكم استقدام عامل معين بالاسم، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل".

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية


وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:
- الدخول على منصة مساند
_ ثم الضغط على التعاقد
- اختيار الخدمات
- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .

اقرأ أيضا

توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في سكاكا

هذه الغرامة في انتظارهم.. ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً مخالفاً بمحمية حرة الحرة

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة

ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

عاجل.. أهم 10.. ولي العهد يعلن إطلاق "آلات" و"نزاهة" تستعيد أرض بمليارات الريالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 8:00 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. بدء سريان خدمة التأمين  على عقود العمالة المنزلية الجديدة.. غداً (التفاصيل كاملة)

مساند 8:07 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. مساند تكشف عن راتب العمالة المنزلية القادمة من تايلاند

مساند 8:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند

مساند 12:02 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن نقل الخدمات من فرد إلى آخر

اقرأ أيضا

أمانة جدة
9:48 م الخميس، 01 فبراير 2024

أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة.. غداً الجمعة

جبل اللوز الثلوج
8:01 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار وثلوج ورياح نشطة تستمر لساعات

خدمة تسجيل العنوان الوطني
7:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر.. في 3 خطوات

ولي العهد
6:08 م الخميس، 01 فبراير 2024

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هدم مسجد
1:18 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

قيادة - سيارة - الزكاة
1:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

2024-02-02_00-15-04
12:37 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

أمطار ثلجية على القريات وثلوج تكسو الأرض بالبياض في تبوك

الزعاق -
12:26 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الزعاق: لن يرحل الشتاء بدون قبلات باردة.. وهذا ما توقعه بشأن طقس رمضان المبارك

مساند
12:03 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

مفقود مستورة
11:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة