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عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن نقل الخدمات من فرد إلى آخر

مساند
منصة مساند
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تفاعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن نقل الخدمات من فرد إلى فرد.

نقل خدمات من فرد إلى فرد عبر مساند


جاء ذلك في رد من منصة مساند عبر حسابها في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يمكن نقل الخدمات من فرد إلى فرد في حالة انتهاء الإقامة؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: :"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. بخصوص استفسارك عن نقل الخدمات من فرد إلى فرد يجب ألا تكون إقامة العامل منتهية أو تنتهي خلال 15 يوما".
وتابعت منصة مساند، أنه يجب أن ألا يكون لدى العامل الذي سيتم نقل خدماته، بلاغ هروب.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، بالتفصيل حالات استرجاع قيمة التأمين للعمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية استرداد قيمة التأمين لعاملة منزلية لم تحضر من بلدها".

استرجاع قيمة التأمين للعمالة


وأجابت منصة مساند، بقولها: "في حال كانت حالة وثيقة التأمين (بانتظار دفع المكتب) فإنه يتم استرجاعها من مكتب الاستقدام".
وتابعت منصة مساند "أما لو كانت حالة التأمين (مصدرة أو مفعلة) فإنه يتم استرجاعها من شركة التأمين حسب سياسة الإلغاء".

كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات بشأن رمز التحقق وكود الدخول.

منصة مساند ورمز التحقق 

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد استفسر بشأن عدم وصول كود الدخول.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. بخصوص استفسارك , يتم إرسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات أدناه:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

وفي وقت سابق، أكدت منصة "مساند" أن خدمة نقل خدمات عامل متاحة، لكنها تخضع لقيمة مادية محددة.

رسوم نقل خدمات عامل

وقالت منصة "مساند" عبر حسابها بمنصة "إكس": إن " الحد الأدنى لقيمة نقل الخدمات هي 150 ريالاً ولا يمكن قبول أي مبلغ أقل من ذلك.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي (920002866)، يومك سعيد".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "ابتنازل عن نقل عامل بدون مبلغ مالي، وفي منصة مساند لازم أحط مبلغ.. وش الحل؟".
وسأل المستفيد أيضًا عن الجهة التي يصل إليها هذا المبلغ: "يذهب لمن هذا المبلغ لمنصة مساند أم صاحب العمل الحالي؟".
وأجابت المنصة: "بخصوص استفسارك يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل".


خطوات نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد

كذلك أوضح مساند كيفية نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد، عبر هذه الخطوات:
تقديم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.


نقل خدمات العامل بدون موافقة كفيله

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه يُسمح بنقل خدمات عامل من منشأة إلى أخرى بدون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
ويمكن تقديم طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى عبر الرابط التالي: (من هنا). https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx

خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى

وأوضحت مساند خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى، وفقًا للآتي:

- طلب نقل الخدمة

1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- البحث عن الوافد المراد نقل خدماته إلى منشأتك عن طريق رقم الإقامة لإتمام النقل على صاحب العمل الحالي الموافقة عبر حسابه الإلكتروني.
3- دفع الرسوم الواجبة (إن وجدت) ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة.
4- الموافقة على التعهد وشروط الخدمة عن طريق الضغط على المربع ومن ثم (إرسال).

- الموافقة على نقل الخدمة

1- بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- ستظهر لك شاشة بطلبات نقل خدمة عمالة وافدة من منشأتك التي لم يتم الموافقة عليها بعد، قم بمراجعة الطلبات.
3- بعد الاطلاع على جميع الطلبات، يمكنك الموافقة على نقل خدمة العامل الوافد من منشأتك أو الرفض عبر الضغط على الزر المناسب (موافقة) أو (رفض).

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