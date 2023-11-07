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عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة

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وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / إبراهيم بن مقبل بن وراد العبدي الشمري - سعودي الجنسية - على قتل حمود بن رجاء بن غازي الشمري - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.
 وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني

 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / إبراهيم بن مقبل بن وراد العبدي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ يوم الثلاثاء 23 / 4 /1445هـ الموافق 7 / 11 / 2023م بمنطقة حائل.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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