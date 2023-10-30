الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

وزارة الداخلية السعودية
حكم الشرع
أ أ

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

قتل مواطنًا بطعنة سكين

 أقدم / عبدالعزيز بن عيسى بن علي عبدلي (سعودي الجنسية) على قتل / جابر بن محمد بن يحي دوشي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً 

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عيسى بن علي عبدلي (سعودي الجنسية)، يوم الاثنين 15 / 4 / 1445هــ الموافق 30 / 10 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وتحذر الوزارة في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اقرأ أيضا

وزارة العدل
3:07 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

15 شركة محاماة أجنبية تحصل على تراخيص مزاولة المهنة في المملكة

الهيئة العامة للطيران
2:54 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الطيران المدني: بدء سريان لائحة إصدار التراخيص للناقلات الجوية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
2:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يثمن تأييد أيرلندا قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

6678ه67
2:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تجري أنهارًا.. شاهد سيول الحريضة تتدفق بتهامة عسير

اقرأ أيضا

بشرى من الهيئة العامة للطرق حول طريق"الخرمة، رنية، بيشة"

"موهبة" تفتح التسجيل لانضمام المدارس لبرنامج "فصول موهبة"

خطوات استبدال لوحات سيارات المنشأة عبر بوابة تم في "أبشر"

بالتفاصيل.. تعرّف على آخر مزادات هيئة الزكاة والضريبة

مشهد مهيب.. شاهد سحابة الجرف تغطي شاطئ السهي بجازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 3:23 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بالدوسري في الرياض

وزارة الداخلية 2:01 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

طعن مواطنًا حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً بأحد الجناة بالرياض

وزارة الداخلية 2:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنفيذ حكم الشرع بحق مدان في الرياض لارتكابه هذه الجريمة

وزارة الداخلية 1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

9889980
12:29 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع أمطار الجوف.. شاهد جريان سيل وادي الرمة جنوب حائل

SPK5I
12:15 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج "أرامكو" للتدريب الجامعي والمهني

مستشفى الملك سلمان
12:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استشاري: تطبيق "التأمين الوطني" سيُنفذ على هذه الجهات أولاً (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة الداخلية السعودية
2:33 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

أخبار السعودية
1:05 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. شرط إيداع حساب المواطن وإنذار أحمر بهذه المناطق

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين