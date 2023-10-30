ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا بجان في مكة

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. اضافة اعلان

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





قتل مواطنًا بطعنة سكين



أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً



استتباب الأمن وتحقيق العدل



أقدم / عبدالعزيز بن عيسى بن علي عبدلي (سعودي الجنسية) على قتل / جابر بن محمد بن يحي دوشي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن عيسى بن علي عبدلي (سعودي الجنسية)، يوم الاثنين 15 / 4 / 1445هــ الموافق 30 / 10 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.وتحذر الوزارة في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.