شفاعة أمير منطقة القصيم تعتق رقبة مواطن من القصاص

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أثمرت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين "عفو"، وتجاوب خيري من أولياء الدم، عن عتق رقبة مواطن من القصاص بعد أن التقى سموه بأولياء المجني عليه للتنازل الذي كان مقرراً تنفيذه خلال المدة القادمة. اضافة اعلان





العفو عند المقدرة

وأكد سموه خلال حديثه مع أولياء الدم أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين وشيم ومروءة وأخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم، واصفاً استجابتهم بالتنازل بالموقف المشرف الذي يعكس ما يتصفون به من أخلاق حميدة، وضربوا أروع الأمثلة في هذا الموقف الإنساني النبيل.وبيّن أن نهج القيادة الحكيمة يؤكد وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى ما يُشاهد من أبناء هذا الوطن الغالي من تآلف وتوادّ وتآخٍ، هو ما تسعى إليه القيادة الرشيدة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.فيما عبّر ذوي المتوفي عن شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.